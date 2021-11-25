После заявления Лукашенко США срочно перебросили на беларуско-польскую границу танки и тяжелую артиллерию

На польско-беларускую в срочном порядке переброшено нескольких тысяч военнослужащих НАТО, несколько десятков танков, десятки бронированных автомобилей и более 30 тяжелых самоходных артиллерийских установок M109A7 Paladin калибра 155 мм.
Теперь вся территория Беларуси находится в зоне возможного удара военных НАТО.
Страны НАТО не комментируют масштабную переброску войск, вооружения и военной техники к границам Беларуси.
Российские эксперты связывают действия Североатлантического Альянса с недавними откровенными угрозами военных и властей режима Лукашенко в адрес НАТО.
Эксперты полностью исключают возможность нападения на Беларусь со стороны НАТО. Однако в случае агрессии со стороны режима РБ будут действовать решительно, считают эксперты.
Напомним, что власти постоянно муссируют тему войны с НАТО и угрожают соседним странам-членам блока НАТО. Недавно режим перешел от слов к откровенным провокациям на границе.
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