Труп негра обнаружен на территории Витебской области вблизи заставы «Видзы»

Тело неизвестного мужчины афро-азиатской внешности было обнаружено вчера на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда. Силовики режима РБ тут же заявили что труп «подбросили» литовцы.

Тело мигранта в спальном мешке было найдено непосредственно на беларуско-литовской границе, на беларуской территории. Госпогранкомитет режима заявляет, труп избитого мигранта выбросили на территорию Беларуси литовские силовики.

Заявление силовиков РБ не было подкреплено доказательствами. Литовская сторона не комментирует очередную смерть мигранта в Беларуси. Литовская пограничная служба (VSAT) заявила, что им неизвестно о найденном теле на литовско-белорусской границе. В ведомстве утверждает, что в последнее время на участке, где был обнаружен труп, не было случаев попыток проникновения мигрантов — в последний раз такие попытки на этой территории были предприняты 16 ноября.

Погранслужба Литвы также отметила, что беларуские силовики неоднократно устраивали провокации на границе Литвы и Беларуси.

В ГПК не уточнили каким образом литовские силовики хотят туда и обратно через государственную границу, да еще носят трупы. Очевидно, что граница сейчас находится под усиленным контролем.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, сообщает пресс-служба ГПК. Группа следователей только начала свою работу, а результаты «расследования» заранее известны пресс-службе КПК.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила 26 ноября, что Литва может закрыть границу с Беларусью. Она отметила, что литовские пограничники заметили увеличившееся число мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию страны в грузовиках.

К сожалению, бесправные заложники режима продолжают гибнуть на наших границах.