«Освободили захваченный боевиками поселок». Беларуские военные вернулусь из России

8-12 ноября беларуские военные под командованием своих российских начальников провели учебную «операцию по освобождению населенного пункта«, захваченного условным бандформированием. Сценки красивых побед были разыграны в рамках основного этапа учений ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Русский народ очень любит шоу в стиле «маленькая победоносная война». По закону жанра, победа могла достаться только своим. Шоу проходило под Казанью под руководством командующего Центрального военного округа России Александра Лапина. О мероприятии сообщает пресс-служба округа.

Министерство обороны Беларуси не сообщает о том, какие именно части из нашей «воевали с бандформированиями» в России. Однако на фото, опубликованном на сайте Минобороны, видно, что в командировке были военнослужащие ВДВ (из Бреста). Кроме того, в Россию «на перековку» возили и спецназ внутренних войск МВД (в/ч 3214) — ту самую «Внутреннюю армию» Карпенкова, которая нацелена на граждан Беларуси.

Напомним, что внутренние войска были созданы в СССР для борьбы с бунтами в тюрьмах и концентрационных лагерях, а также для конвоирования заключенных. В ту эпоху полстраны сидело, поэтому «сволочей», как их называли в народе, никто не любил. Теперь они оказались остро необходимы режиму для удержания власти.

Следует отметить, что внутренние войска не входят в состав Вооруженных Сил Беларуси. Для решения военных задач они не пригодны. Их специфический «труд» не делает им чести. Служба во внутренних войсках всегда считалась непрестижной. Нередко туда направляли лиц серьезно нарушавших воинскую дисциплину и склонных к насилию, поэтому непригодных для службы в Вооруженных Силах страны. Зато эти «вояки» всегда «славились» жестоким обращением с безоружными подозреваемыми и заключенными. Участники этой структуры также могут быть причастны к массовым пыткам. Был создан международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. По данным ООН, в Беларуси было документально зафиксировано 450 случаев пыток.

Теперь десантники оказались на одной ступени с ВВшниками.

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«В ходе розыгрыша были отработаны бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, — говорится в сообщении.

Если верить сообщениям российских военных, в учениях приняли участие даже «ударные беспилотные летательные аппараты условного противника«, которые, якобы, «были поражены«. Очевидно, что беспилотников «потенциального противника» армейцы в глаза не видели. В лучшем случае тренировались на самодельных авиамоделях, которые не надо сбивать — сами падают.

Как сообщается, «во время основного розыгрыша учения были комплексно применены средства радиоэлектронной борьбы для защиты живой силы, прикрытия военной техники от поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника«.