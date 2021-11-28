Лукашенко обещал не душить и не избивать мигрантов, а на следующий день силовики «подбросили» убитого негра

Напомним, что 26 ноября Александр Лукашенко выступил перед мигрантами в приграничье, где призывал их идти в западном направлении.

«Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете — идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мной не всем понравится, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду», — сказал Александр Лукашенко.

Очевидное подстрекательство к противоправным действиям со стороны Лукашенко не возымело особой силы. Вероятно, нелегалы подустали тщетно штурмовать границы стран Евросоюза. Количество случаев массовых «атак» заметно сократилось. Зато появились новые проявления гибридной агрессии.

Так 27 ноября тело неизвестного мужчины афро-азиатской внешности было обнаружено вчера на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда. Силовики режима РБ тут же заявили что труп «подбросили» литовцы. Знакомая тактика.

Заявление силовиков РБ не было подкреплено доказательствами. Литовская сторона не комментирует очередную смерть мигранта в Беларуси. Литовская пограничная служба (VSAT) заявила, что им неизвестно о найденном теле на литовско-белорусской границе. В ведомстве утверждают, что в последнее время на участке, где был обнаружен труп, не было случаев попыток проникновения мигрантов — в последний раз такие попытки на этой территории были предприняты 16 ноября.