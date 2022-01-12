Власти Беларуси ввели налог на первую квартиру. Сколько и когда платить

В Беларуси с 1 января появился налог на первую квартиру. При этом чиновники акцентировали внимание на то, что это не новый налог, а лишь отмененная льгота. Ранее сообщалось, что новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше. Так сколько же заплатим за квартиры в Гродненской области?

Налог на недвижимость за 2022 год будут начислять в два этапа. До 15 ноября 2022 года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение на уплату налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

Теперь для всех установлена единая ставка налога на недвижимость — 0,1% (раньше для владельцев двух и более квартир была повышенная ставка в 0,2%).

Власти называют это не новым налогом, а отменой налоговой льготы для владельцев одной квартиры. Более же чем двумя квартирами в Беларуси владеет около 215 тысяч налогоплательщиков.

Так, налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 м² в год составит от 27 рублей в райцентрах и до 48,6 рубля в Минске. Это сопоставимо с налоговой нагрузкой на владельцев жилых домов.

В областных центрах расчетная стоимость метра на 1 января 2022 года составляет 680 рублей. Получается, что за квартиру в 60 квадратов там надо будет платить 40,8 рубля. За однушку в 35,5 квадрата — 24,14 рубля.

От уплаты сбора на первую квартиру освободили пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. Налог не нужно платить также инвалидам I и II группы, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы, тоже не придется вносить этот налог.

От сбора освободили и участников Великой Отечественной войны и тех, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».