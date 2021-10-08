В два этапа. В Минфине рассказали, когда белорусам надо будет платить налог на квартиры. И кто попадает в список льготников

Недавно Министерство финансов Беларуси опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс. Некоторые предложения касаются налога на недвижимость уже с первой квартиры. Позже там уточнили, как и когда белорусы будут выплачивать такой налог, и кого это вообще не касается.

Напомним, первый замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко 1 октября подтвердил, что с владельцев квартир в Беларуси планируют дополнительно взыскивать налог. Он будет составлять 0,1% от стоимости квартиры, пишет telegraf.by.

«Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам, средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах — порядка Br25», — заявил первый замминистра.

Таким образом, в Минфине считают, что расчетная стоимость квартир белорусов составляет в среднем от 25 тыс (в регионах) до 50 тыс рублей (в Минске). Именно тогда 0,1% налога составит от 25 до 50 рублей.

Как и когда вносить налог?

Каждому белорусу (кроме льготников) нужно будет внести авансовый платж не позднее 15 ноября 2022 года. До он должен не позднее 1 сентября 2022 года получить соответствующее извещение из налоговой, которое станет основанием для внесения средств.

«Авансовый платеж уплачивается в размере 50 процентов исчисленных за 2022 год сумм налога», сообщили в Минфине.

Доплату налога нужно будет внести не позднее 15 ноября 2023 года. Извещение должны вручить также не позднее 1 сентября 2023 года.

А кто льготник?

В проекте изменений указано только семь категорий граждан, которые освобождаются от уплаты нового налога. А в документе «Информация об основных изменениях, вносимых в Налоговый кодекс», говорится о 8. Добавили членов многодетных семей.

Не будут платить налог на недвижимость: