Где в Витебской области самая высокая зарплата

Официальная статистика раскрыла данные о размерах медианных зарплат в регионах Беларуси.

В статистическом ведомстве заявляют, что обследование охватило 2,3 миллиона человек. Опубликованные данные приводятся по начислению, то есть до вычета налогов и сборов.

Медианной называется такая зарплата, которая делит совокупность работников ровно пополам. По данным Белстата, медианная зарплата в стране за ноябрь 2021 года составила 1096 BYN.

Напомним, что по данным за декабрь 2021 года зарплата в Беларуси выросла до 1675,3 рубля.

Теперь, чиновники уверяют, что самая высокая медианная зарплата, как всегда, в Минске – 1398 BYN.

Из областей с размером медианы 1124 BYN лидирует Минская, а замыкает рейтинг Витебская область (969 BYN).

В самом Витебске медианная зарплата достигла 1037 BYN, в Витебском районе – 1012 BYN, в Оршанском районе – 970 BYN, в Полоцком районе – 1022 BYN. Новополоцк с зарплатой в 1290 BYN.

Напомним, что самые высокие зарплаты фиксировались в госуправлении и секторе информации и связи, самые низкие – в секторе социальных услуг, у работников гостиниц, ресторанов, салонов красоты. Нет данных по основным отраслям промышленности, например, по производству мебели, деревообработке, образованию и автопрому.