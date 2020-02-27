«Витебские ковры» купили «Ковры Бреста»

ОАО «Витебские ковры» выкупило имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста». На объявленный аукцион по его продаже поступила единственная заявка. В результате претендент смог выкупить лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки составила 7,15 млн рублей. Договор будет подписан в течение десяти дней, сообщила пресс-служба «Беллегпрома».

Сделка является частью плана по созданию коврового объединения. «Витебские ковры» работают с полной загрузкой, в то время как «Ковры Бреста» проходили санацию.

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