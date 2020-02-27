Двое мужчин отобрали у прохожего пакет с продуктами и съели

В Гродно двое мужчин отобрали у прохожего пакет с едой и съели ее. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Случай произошел на остановке возле автовокзала. 27-летний молодой человек зашел в магазин, купил продукты и стал ждать автобуса.

«На пакет и обратили внимание двое мужчин 45 и 46 лет. Они выхватили сумку и скрылись во дворах», — рассказали в милиции.

Молодой человек сообщил о произошедшем правоохранителям. Вскоре подозреваемых задержали, пишет БелТА. Однако тому времени злоумышленники успели съесть все продукты. Мужчины пояснили, что хотели есть, однако денег на еду не было, поскольку оба нигде не работают. При этом они неоднократно привлекались к ответственности за правонарушения, совершенные в пьяном виде.

Ущерб оценивается в 12 рублей. Проводится проверка.

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