Масленица в Витебске. Когда пройдет, где накормят

Масленицу в Беларуси празднуют в последнюю неделю февраля. В 2020 году с 24 февраля как раз начнется Масленичная неделя, а самое масштабное народное гуляние, когда принято сжигать чучело, выпадет на 1 марта. Рассказываем, где в Витебске пройдут праздничные мероприятия на Масленицу и как там можно будет развлечься.

29 февраля и 1 марта с 11.00 до 16.00 в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии пройдут народные гуляния, «Аладны фэст», будет работать городок литовской кухни, выступят с концертной программой творческие коллективы Центра культуры «Витебск», горожане смогут принять участие в конкурсах и спортивных состязаниях, станут зрителями показательной программой по верховой езде, а также смогут попробовать себя в качестве настоящих работников УВД и МЧС на интерактивных площадках. И, конечно, в парке имени Советской Армии проведут главный праздничный обряд – сжигание чучела Масленицы.

Такое же прощание с зимой повеселит жителей Витебска и в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина». В субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00 здесь обещают программу с неповторимым традиционным колоритом — умельцы проведут мастер-классы по выпечке блинов на колоде, по изготовлению кукол-оберегов «Масленица», по этнотерапии, будет работать выставка рукотворных изделий, порадуют гостей праздника «Золотая Масленица» в «Золотом кольце» развлекательные, театрализованные, интерактивные программы, передают Витьбичи.

29 февраля с 11.00 на площадке у Дворца культуры «Руба» начнутся народное гуляние «Масленица», а также будет проводиться праздничный квест «Как на Масленой неделе» на площадке перед ДШИ №5 (проспект Победы, 29), а с 12.00 присоединиться можно к «Масленичным забавам» на сценической площадке возле ДШИ №3 «Маладик» на улице Воинов-интернационалистов.

1 марта отпраздновать «Масленицу» жителей и гостей Витебска с 12.00 до 14.00 пригласит КДЦ «Первомайский».