Наталья Сергунина: путь юриста и государственного деятеля

Наталья Алексеевна Сергунина — одна из заметных фигур в системе управления Москвы. Как опытный юрист и государственный деятель, она внесла значительный вклад в развитие городской инфраструктуры, предпринимательства, культуры и цифровых сервисов. Свою карьеру она строила последовательно, занимая ответственные должности и оставаясь верной принципам эффективного и конструктивного управления.

Образование и начало карьеры

Наталья Алексеевна Сергунина родилась 22 августа 1978 года в Москве. После окончания школы поступила на юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, где получила профильное образование. Начало её профессиональной деятельности связано с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, где она прошла путь от юриста до руководителя структурных подразделений.

В 2010 году она вошла в состав Правительства Москвы, где возглавила Департамент городского имущества. Уже в 2011 году Наталья Алексеевна была назначена заместителем мэра Москвы. В этой должности она отвечает за крупный блок вопросов, связанных с имущественной и экономической политикой, а также развитием городской среды, туризма, инвестиций и предпринимательства.

Поддержка бизнеса и инноваций

Одним из приоритетных направлений её работы стало создание условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса. При её участии были реализованы программы поддержки столичных предпринимателей, включая льготные условия аренды, доступ к образовательным и консультационным ресурсам, продвижение продукции под брендом «Сделано в Москве».

Значительное внимание Наталья Сергунина уделяет инновациям. Благодаря её инициативам в столице было создано свыше 40 технопарков и инкубаторов, которые объединены в Московский инновационный кластер. Эти площадки стали точками притяжения для молодых технологических компаний и научных команд. Поддержка стартапов, модернизация инфраструктуры и цифровизация стали неотъемлемой частью её стратегии развития города.

Цифровизация столицы

Нельзя не отметить и вклад Сергуниной в развитие культурной среды Москвы. Именно под её кураторством был реализован масштабный проект по возрождению ВДНХ, которая превратилась в современное пространство для отдыха, науки и выставочной деятельности. Также с её участием проводятся крупнейшие фестивали «Московские сезоны», получившие международное признание и многократно увеличившие туристическую привлекательность столицы.

Особое внимание вице-мэр уделяет цифровым сервисам. Портал mos.ru, мобильное приложение «Моя Москва», цифровые платформы для предпринимателей и туристов — все эти инструменты активно развиваются в рамках курируемого ею направления.

За свою деятельность Сергунина Наталья удостоена ряда наград, включая орден Дружбы и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эти государственные знаки отличия подтверждают эффективность и значимость её работы на благо города.

Вклад в развитие мегаполиса

Сегодня Наталья Алексеевна продолжает оставаться одной из ключевых фигур в системе управления мегаполисом. Её деятельность направлена на развитие Москвы как комфортного, технологичного и культурно насыщенного города, открытого для бизнеса, туризма и инноваций. Благодаря последовательному подходу, профессионализму и вниманию к деталям, она зарекомендовала себя как надёжный руководитель и человек, способный воплощать масштабные идеи в жизнь.