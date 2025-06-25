В Витебске планируют построить стадион: ФК «МЛ Витебск» нацелен на развитие инфраструктуры

Футбольный клуб «МЛ Витебск», выступающий в Высшей лиге чемпионата Беларуси, объявил о планах строительства собственного стадиона. Новый спортивный объект может появиться в микрорайоне Билево — одном из активно развивающихся районов города.

По информации городских властей, в ближайшее время будет проведён аукцион по продаже права аренды земельного участка сроком на 25 лет. Именно на этом участке — площадью более 9,6 гектара — клуб и планирует возвести современный стадион. Участок расположен по улице Баграмяна, и стартовая цена аренды составляет почти 573 тысячи белорусских рублей.

Аукцион назначен на 30 июня 2025 года, и, как отмечают в СМИ, руководство клуба активно готовится к участию в торгах. Это событие может стать поворотным в развитии команды и всего витебского футбола.

Почему это важно для города и клуба

Строительство собственного стадиона — важный шаг в становлении клуба как стабильного и амбициозного проекта. Для «МЛ Витебск», относительно молодого коллектива в элите белорусского футбола, наличие собственной арены позволит:

проводить матчи на домашнем поле с удобной инфраструктурой для болельщиков;

развивать клубную академию и юношеский футбол;

привлекать дополнительную аудиторию и спонсоров;

создавать рабочие места и улучшать спортивную жизнь микрорайона.

Что известно о будущем стадионе

Хотя конкретные технические детали пока не раскрываются, ожидается, что проект будет соответствовать современным требованиям и стандартам, установленным Ассоциацией «Беларусская федерация футбола». Возможно, речь идёт о многофункциональном спортивном комплексе, который сможет использоваться не только для футбольных матчей, но и для массовых мероприятий, тренировок и соревнований различного уровня.

Ранее клуб уже демонстрировал серьёзные амбиции — как на поле, так и за его пределами. Напомним, в 8-м туре чемпионата Беларуси 2025 года «МЛ Витебск» уверенно обыграл на выезде «Славию» со счётом 2:0, укрепив позиции в турнирной таблице.

Что дальше?

Результаты аукциона станут известны в начале июля. Если клубу удастся получить права на участок, можно ожидать активной подготовки к строительству уже осенью. В случае успеха проект может стать одним из крупнейших инфраструктурных шагов в истории витебского футбола за последние десятилетия.