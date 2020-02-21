В Орше 1 марта пройдут гуляния на Масленицу

Жители Орши и Оршанского района 1 марта будут отмечать Масленицу.

Народные гуляния пройдут с 11.00 до 15.00 у коллегиума иезуитов.

В рамках районного праздника «Гуляй, народ, Масленица идет!» пройдет конкурс на лучший масленичный костюм, выставка традиционных белорусских блюд, перед оршанцами выступят местные творческие коллективы. В этот день будут действовать ремесленные и торговые ряды, развлекательные и спортивные площадки. Не обойдется и без традиционных масленичных забав: ледяного столба и обряда сжигания чучела Масленицы, который символизирует уход зимы, пишет Агроньюс.

Масленица, или Сырная Седмица — традиционный славянский праздник, который отмечается в течение последней недели перед Великим постом (в нынешнем году он будет длиться со 2 марта по 18 апреля).

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