«Держите руку на пульсе» — доллар рекордно подорожал

С конца января наблюдается резкий рост доллара в Беларуси, а 22 февраля вырос до 2,2120 BYN/$, превысив прежний максимум, державшийся 4 года. Тогда, в феврале 2016-го, на волне девальвации рубля, доллар было подпрыгнул до 2,2069 BYN/$, после чего белорусская валюта укрепилась по отношению к американской, и с тех пор доллар в Беларуси ни разу, до сегодняшнего момента, не мог преодолеть взятую тогда высоту.

Почему же американская валюта обновила рекордный курс в Беларуси именно сейчас? Этому есть несколько объяснений.

Первое — внешнеэкономическая: упал экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок в Беларусь дешевой нефти из России. А ведь именно такой бизнес и приносил в нашу страну больше всего иностранной валюты. Теперь приток нефтедолларов сократился, и в действие вступил экономический закон спроса-предложения.

Второе — усиление внутреннего спроса на иностранную валюту в Беларуси, особенно со стороны физлиц. Белорусы чутко реагируют на малейшие курсовые ухудшения, и чтобы не допустить девальвационных потерь, могут в короткие сроки «предоставить» большую сумму белорусских рублей для конвертации в доллар, и тем самым вынести с рынка большой объем иностранной валюты.

Официальных данных по валютному рынку еще нет, но понятно, что в феврале объем спроса физлиц на валюту будет значительным, а чистая покупка ее населением — наибольшей за несколько лет: так в Беларуси бывает всегда, когда доллар в стране начинает расти.

Третье — усиление самого доллара США в мире.

Силу доллара можно определить значением индекса доллара USDX, который представляет собой отношение доллара США к корзине из 6 мировых валют: евро, фунту стерлингов, швейцарскому франку, японской иене, канадскому доллару, шведской кроне.

С начала 2020 года индекс доллара вырос на 3,5%. Он достиг наибольшего значения за почти что три года как раз сейчас — накануне обновления рекордного курса доллара в Беларуси. Только цифры: в конце 2019-го USDX составлял 96,39 пунктов, а 21 февраля, перед новым максимумом, приблизился к 100 пунктам.

Мало того, доллар уже несколько дней держится на этом высоком уровне.

Вместе с ростом в остальных странах мира, доллар пошел вверх и в Беларуси: к белорусскому рублю американская валюта выросла с начала 2020-го на 5,5% — на 2,0 процентных пункта больше, чем вырос USDX.

Еще одно подтверждение укрепления доллара в мире — он подорожал не только в Беларуси, но и, к примеру, в России и в Польше.

А ослабление российского рубля к доллару — четвертая, тоже внешняя, причина падения рубля белорусского: национальная валюта Беларуси ориентируется на валютную корзину, в которой российская валюта занимает 50%-й удельный вес, и когда ₽-рубль падает — падает, как правило, и BYN-рубль.

Как раз 24 февраля, российский рубль упал до минимума в этом году: курс доллара в России перевалил за 65 ₽/$, потянув за собой вниз и рубль Беларуси «с помощью» валютной корзины Нацбанка. Сама же валютная корзина подорожала 24 февраля совсем незначительно, передает infobank.by.

То есть новый рекордный курс доллара в Беларуси, зафиксированный 24 февраля, установился из-за падения российского рубля.

Но факт остается фактом — курс доллара в Беларуси резко вырос, а ведь именно у доллара в стране главная «валютная» роль. Большинство граждан ведет «личный бухучет» в американской валюте, а цены на дорогостоящие товары, машины и недвижимость традиционно учитываются в долларовом эквиваленте.

Что же теперь делать белорусам?

Бежать в банк снимать рублевый вклад, конвертировать его, вместе с имеющимся BYN-кешем в кошельке и на карточке, в иностранную валюту? Вряд ли решение сделать это прямо сейчас — правильное.

Во-первых, уже поздно — доллар уже вырос, и дальше американская валюта в Беларуси вряд ли будет дорожать в таком же темпе, а, возможно, даже станет какое-то время дешеветь — если доллар в мире будет слабеть, а российская валюта — дорожать. Хотя и не исключено, что доллар может взять новую рекордную высоту в Беларуси — тогда конвертационные потери, все же, будут больше.

Во-вторых, за несколько следующих месяцев процентный доход, который будет получен на срочном рублевом вкладе, может компенсировать февральское падение долларового эквивалента BYN-депозита, а его реальная покупная способность и сейчас не снизилась: доходность срочных депозитов выше инфляции!

В-третьих, на ближайшие полгода у Национального банка достаточно валютных резервов для предотвращения сильной девальвации белорусского рубля.

В целом же, белорусская валюта в этом году находится под угрозой падения из-за указанной выше внешнеэкономической причины — снижения притока нефтедолларов в Беларусь, если Россия не возобновит в прежнем объеме поставки дешевой нефти в Беларусь.

Поэтому важно следить за экономическими новостями, событиями и «держать руку на пульсе».

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