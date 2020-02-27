Тела двух пропавших мужчины найдены в водоемах Браславского района

Велосипед на льду реки помог обнаружить попавшего неделю назад сельчанина, второго жителя Браславского района, исчезнувшего в декабре, нашли в озере.

25 февраля жители деревни Подрукша заметили на реке Дрисвятка на льду велосипед, а подо льдом — непонятные предметы. Они вызвали милицию, а те — водолазов. Оказалось, что сельчане обнаружили утонувшего 31-летнего парня.

Молодого человека, который нигде не работал, не было дома с субботы, 22 февраля. Тело утонувшего извлекли из воды.

Как стало известно позже, молодой мужчина отсутствовал дома с субботы. И только во вторник местные жители заметили на льду велосипед, а подо льдом — непонятные предметы. Далее за дело принялись милиционеры и водолазы. Последние действительно извлекли из воды тело. По всей видимости, погибший, несмотря на всяческие предупреждения спасателей и не лучшие погодные условия, занимался рыбалкой, которая и стала для него последней.

Двумя днями ранее труп в оде обнаружили в озере Обабье. Утонувшим мужчиной оказался пропавший еще в декабре 46-летний житель Браславского района, сообщает газета «Браслаўская звязда».

Поисковые работы, проводившиеся примерно с декабря минувшего года, результатов не дали. И только в нынешнем феврале местные жители заметили труп на озере. Причина смерти мужчины устанавливается.