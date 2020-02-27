Младенец с коронавирусом выздоровел через 17 дней без лекарств

Новорожденный ребенок в Китае по имени Сяо Сяо, переболел коронавирусом COVID-19 и полностью выздоровел всего через семнадцать дней. Причем инфицированный ребенок поправился без применения каких-либо лекарств, пишет The Mirror.

Девочка родилась в больнице китайского города Ухань. Коронавирус COVID-19 передался ей от одного из родителей.

Симптомы коронавируса у младенца были не незначительными, были заметны лишь некоторые проблемы с сердцем. Как сообщил доктор отделения неонатологии больницы в Ухане Цзэн Линконг, наблюдавший ребенка, «не наблюдалось явных затруднений с дыханием, кашля или лихорадки». Именно по этой причине врачи лечили только сердце с применением медикаментов.

Всего через 17 дней были получены анализы девочки, подтверждающие что коронавирус отступил.

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