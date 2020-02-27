Вопрос на контроле: выплаты зарплат до 21 числа

Сегодня в Витебске на контроле по вопросу своевременной выплаты заработной платы находятся свыше 600 предприятий разной формы собственности, из них порядка 60 выплачивают ее после 20-го числа.

Как могло бы показаться, это небольшой процент, однако это влияет на конкретных людей, их семьи и детей. Как известно, каждые три года заключается трехстороннее соглашение между правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Такие же соглашения действуют и на уровне области, города. Соглашения заключаются с целью осуществления комплекса мер по созданию условий для экономического развития региона, обеспечению социально-трудовых, экономических и правовых гарантий работников организаций всех форм собственности и населения в целом.

Выплата заработной платы — одна из главных в ряду социальных гарантий, а ее несвоевременность остается еще проблемой. Что это такое — объяснять не надо. Так, если работники, например, получают зарплату только в конце месяца, это значит, что может появиться пеня за не внесенную вовремя квартплату, за содержание детей в дошкольных учреждениях, просроченные долги за кредиты грозят штрафами…

Одним из первых вопросов, на которые обратил внимание новый руководитель города Вадим Зарянкин, и стала необходимость выплаты зарплаты до 21 числа. Этой проблеме был посвящен семинар-совещание в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома, тему которого так и обозначили: «Выплата заработной платы. Права и социальные гарантии работающих» с участием председателей профсоюзных организаций Витебска, которые представили около 50 коллективов.

— Профсоюзы также поддерживают эту инициативу, — отметил председатель Витебского городского объединения профсоюзов Александр Семенов. — И город должен сделать все возможное и невозможное, чтобы до 21 числа выплатить людям зарплату. Ориентир дан правильный, потому что если его нет, то зарплату руководители могут дать и 31-го, а некоторые — и еще позднее.

В ответ можно привести немало доводов, назвать много причин и проблем, которые существуют на предприятиях и в организациях с платежами, оборотными средствами, кредитами. Но нужно признать и то, что вместе с тем в этом вопросе прочно прижились и рутина, и многолетние привычки, нежелание сдвинуть дело с мертвой точки, а некоторые считают это даже сложившимся жизненным укладом. Все это нужно ломать. Необходимо содействовать установлению более ранних сроков выплаты заработной платы, приводить к единству трехсторонние соглашения и коллективные договоры. Задача непростая, но начинать когда-то нужно, тем более что все «за». Начальник отдела по труду и социальной защите управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Людмила Романовская привела примеры, когда отдельные предприятия выходили из тяжелого положения, и если городская власть сегодня начинает планомерную работу, то все проблемы потихоньку начнут реаться, передают Витьбичи. И здесь большая роль и надежда ложится на профсоюзных лидеров, как представителей трудовых коллективов, интересы которых они должны защищать.

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