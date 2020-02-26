В Полоцком районе эвакуировали 30 детей и персонал детсада из-за возгорания

47 человек эвакуировали в результате задымления в Малоситнянском детском саду — базовой школе.

Информация о происшествии поступила 25 февраля в 11:57. До прибытия МЧС администрация самостоятельна занялась эвакуацией. Из здания вывели 47 человек, в их числе 30 детей.

Задымление обнаружили на втором этаже здания, сообщает БелТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.

За одни сутки произошло 5 пожаров в Витебской области

В Витебском районе на пожаре погиб мужчина

Как идёт строительство Полоцкого путепровода в Витебске — фото и видео

Средняя зарплата в Витебской области составила 947 рублей. А что в реальности?

Территория Витебской области расширится

Первым заместителем министра внутренних дел назначен Геннадий Казакевич

Любителей денег ищут в Витебске, чтобы дать денег