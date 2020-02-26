В Полоцком районе эвакуировали 30 детей и персонал детсада из-за возгорания

47 человек эвакуировали в результате задымления в Малоситнянском детском саду — базовой школе.
Информация о происшествии поступила 25 февраля в 11:57. До прибытия МЧС администрация самостоятельна занялась эвакуацией. Из здания вывели 47 человек, в их числе 30 детей.
Задымление обнаружили на втором этаже здания, сообщает БелТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.
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