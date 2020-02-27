Партию наркотиков на миллион евро задержали на белорусско-литовской границе

Редакция
Криминал, Наркотики

24 февраля литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» на беларусско-литовской границе пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков. Задержаны граждане Беларуси и России.

Они следовали из Польши в Россию. В их машине в тайниках было обнаружено 75 кг наркотиков: 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. Партия может стоить до миллиона евро.

Контрабанда была обнаружен прямо под ковриком перед пассажирским сидением. Также наркотики были спрятаны под обшивкой заднего дивана, сообщает издание reform.by со ссылкой на информацию литовской таможенной службы. 

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