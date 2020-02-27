Партию наркотиков на миллион евро задержали на белорусско-литовской границе

24 февраля литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» на беларусско-литовской границе пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков. Задержаны граждане Беларуси и России.

Они следовали из Польши в Россию. В их машине в тайниках было обнаружено 75 кг наркотиков: 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. Партия может стоить до миллиона евро.

Суд арестовал их на три месяца. Возбуждено уголовное дело.

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