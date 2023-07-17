Боевики российской террористической организации «ЧВК Вагнера» перебрались в Беларусь

Утром 15 июля телеграм-каналы сообщили о прибытии на территорию Беларуси большой колонны боевиков российской террористической организации «ЧВК Вагнера». Информацию о прибытии незаконных вооруженных формирований в страну подтвердили украинские власти.

Колонна террористов проследовала из России через беларуские города Кричев, Рогачев и Бобруйск в сторону Осиповичей (Могилевская область). Конечная точка ее маршрута — палаточный лагерь в деревне Цель Осиповичского района.

Колонна состояла примерно из 60 грузовых и легковых автомобилей с номерами непризнанных “республик” «ДНР» и «ЛНР». Колонну с террористами сопровождали автомобили ГАИ Беларуси.

Как сообщила Госпогранслужба Украины «вагнеровцы» действительно прибыли в Беларусь.

«По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России», — заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко. «Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков», — также подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что вблизи Осиповичей строится полевой лагерь для «вагнеровцев». По предварительным оценкам в лагерях в Беларуси может быть размещено около 8 тысяч российских террористов «Группы Вагнера».

Напомним, недавно боевики «ЧВК Вагнера» устроили в России вооруженный мятеж. Армия наёмников Евгения Пригожина захватила Ростов-на-Дону и двинулась на Москву. В тот день мятежники Пригожина уничтожили около 10 военных воздушных судов России. От рук боевиков незаконного вооруженного формирования «Вагнера» погибли несколько десятков военнослужащих России за один день. Тогда Александр Лукашенко был готов бросить на подавление российского мятежа «вагнеровцов» беларускую Витебскую 103 Бригаду ВДВ. Однако Пригожин внезапно прекратил “марш справедливости”. Владимир Путин назвал мятеж преступлением и предательством, а после встретился с предводителями мятежного бандформирования и принял их условия.

Напомним, что два года назад боевики «Вагнера» уже всплывали в Беларуси. В прошлый раз их приняли не столь радушно. Их жестко задержали. На телеканале «БТ» вышел спецрепортаж о задержании в Минске боевиков террористической организации. СК связал дело кандидата на пост президенты страны Сергея Тихановского с приездом в страну российских боевиков. Фактически, Тихановского обвинили в попытке захвата власти с помощью “вагнерят”. Тогда Путин вступился за своих террористов и назвал задержание «боевиков Вагнера» в Беларуси акцией спецслужб США.

Сегодня ситуация резко изменилась. Власти готовы носить на руках головорезов “Вагнера” и что-то хотят от них получить, то ли защиту от беларусов, то ли даже от блока НАТО, который, как считает Лукашенко, намерен напасть на мирные города Беларуси.