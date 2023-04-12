Ножом отрезали голову: российские оккупанты зверски убили украинского пленного. ВИДЕО 21+

Российские оккупанты жестоко убили пленного украинского военнослужащего и записали это на видео. Президент Украины отреагировал на кадры жестокого убийства военнослужащего.

Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив. До этого такие казни устраивали только в ИГИЛ.

Находясь в шоковом состоянии, пленный кричит, что ему больно. Оккупанты комментируют казнь словами “Работаем, братья”, “Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й”.

Отрезанную голову россияне демонстрируют на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.

Лицо оккупанта, совершившего зверскую казнь, на видео закрыто маской. На записи видно, как присутствующий на месте шокирующего убийства российский военный демонстрирует на камеру бронежилет казненного украинского пленного.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасное видео казни украинского военнопленного.

“Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают”.

“Это видео… казни украинского пленного… Мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж… Чей-то ребенок… Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой — такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время”, – заявил Зеленский.

“Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать! И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать. Гнать оккупанта с нашей земли! Главная цель — победить. Главная цель — Украине сила, чтобы победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу”, — сказал президент Украины.

На появление шокирующих кадров отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.