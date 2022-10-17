В Белгородской области России расстреляны десятки мобилизованных новобранцев

На военном полигоне в Белгородской области погибли 11 мобилизованных новобранцев. Ещё 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Количество погибших может возрасти.

По неподтвержденной информации, во время занятий по огневой подготовке перед отправкой на войну в Украине двое граждан одной из стран (по некоторым данным — из Узбекистана) открыли огонь по сослуживцам. По неподтверждённой информации, был ещё и третий стрелявший, который сбежал из из армии после содеянного.

Локальная «войнушка» произошла в результате «недопонимания» между военнослужащими разных национальностей. По одной из версий, имели место место печально знакомая нам «дедовщина» и унижение по национальному признаку. Эксперты в один голос говорят о том, что среди русских в последнее время широко распространилась идеология шовинизма. Чувства национального превосходства и исключительности захлестнули миллионы бедных и малограмотных россиян. Оголтелая государственная пропаганда империализма и превосходства русской нации, культ силы и вседозволенности приводят к обострению конфликтов на национальной почве. Сегодня в России особенно широко распространено уничижительное отношение к представителям других национальностей, особенно к таджикам, узбекам, киргизам и народам Кавказа, которые считаются людьми второго сорта. Также беларусов и украинцев, работающих в России, называют гастарбайтерами и батраками. Однако плохое отношение к вооруженным согражданам порой дает неожиданный результат.

По предварительным данным, иностранных наёмников без проблем приняли в российскую армию и сразу выдали боевое оружие, а также боеприпасы. Уже на четвертый день службы они совершили массовый расстрел российских военных.

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