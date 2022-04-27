В Белгородской области России взорвался и сгорел склад боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области потушили пожар, сообщил глава регионального ГУ МЧС Сергей Потапов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что «загорелся склад боеприпасов«.

Он также сообщал, что ночью слышал звуки взрывов. Местные СМИ публиковали видео взрыва в небе.

В результате взрыва и пожара жилые дома и люди не пострадали.

В Белгородской области до 10 мая продлен желтый уровень опасности. Власти региона последние недели регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Два дня назад в Брянске произошли взрывы и пожары на складе боеприпасов и нефтебазе. Местные власти так и не назвали причины произошедшего.

В правительстве области говорили только об одном взрыве, на нефтебазе.

Очевидцы сообщили, что второй пожар предположительно на складе воинской части. Перед пожарами были взрывы и воздушная тревога. Власти не сообщают о причинах, не выдвигают версий произошедшего.

В Воронежской области система ПВО сегодня утром, 27 апреля, обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА, заявил губернатор региона Александр Гусев. Если верить властям, украинский легкий дрон залетел на несколько сот километров вглубь территории России. Однако непонятно зачем летать так далеко, если скопления российских войск и объекты военной инфраструктуры разбросаны повсеместно вдоль российско-украинской границы, а также на захваченных территориях Украины.

Военные эксперты выражают сомнения в причастности украинской стороны к «дрону». Отметим, что кратчайшее расстояние (по воздуху), по прямой линии, от границы Украины до Воронежа составляет примерно 590 км. По мнению военных экспертов, в настоящее время у Украины нет оружия, способного действовать на таком расстоянии. Да и легкой дрон, который показали по российским телеканалам, так далеко не летает.

В граничащей с Украиной Курской области ночью 27 апреля сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, жертв и разрушений нет. Другие подробности властями не разглашаются.

Обстрелы российских городов начались на фоне российской военной агрессии против Украины, продолжающейся с 24 февраля. Война, развязанная Кремлем, пришла на территорию РФ.