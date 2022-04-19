Лавров объявил о начале новой фазы эскалации агрессии России против Украины

Россия начинает в Украине следующий этап военной агрессии. О новом плане победы над Украиной объявил сегодня, 19 апреля, начальник МИД России Сергей Лавров в интервью индийскому телеканалу India Today.

Он озвучил новую цель войны, развязанной Россией: «полное освобождение» Донецкой и Луганской областей». Лавров назвал эти украинские территории «народными республиками» (ДНР и ЛНР).

Кремль расписался в том, что «тотальное освобождение» Украины провалилось.

Теперь путинские архаровцы попробуют откусить небольшой кусочек Украины.

Россия развязала войну против Украины из-за «самодовольства» и «вседозволенности» неназванных стран Запада

Также Лавров заявил, что истинной причиной российской агрессии против Украины является «самодовольство и вседозволенность стран Запада после окончания Второй мировой войны», а также в «желании использовать Украину в качестве плацдарма для своих интересов и против Москвы«.

Не туда напали

Другими словами, к Украине у России претензий не было и нет. Россия напала на Украину лишь для того, чтобы таким образом отомстить неназванным странам Запада.

Следует отметить, что страны Запада совершенно не пострадали. Они не потеряли ни одного человека, сохранили свой военный, экономический и политический потенциал.

Теперь Россия сдает назад и резко меняет риторику.

Напомним, что ранее российские власти заявляли о других целях войны:

молниеносный захват всей территории Украины, установление оккупационной власти в городах, «денацификация» Украины, осуществление этнических чисток и политических репрессий, демилитаризация Украины, полное разрушение ее политического, военного и экономического потенциала, приход к власти в Украине пророссийских сил во главе со ставленниками Кремля Януковичем и Медведчуком.

Кремлевский «разнотык»

Изначально объявленные цели войны оказались недостижимы, поэтому теперь Кремль меняет цели.

Так и не заняв ни одного крупного города, российская армия надеется выиграть хотя бы в одном сражении. Тогда можно будет заявить своему населению, что Украина повержена и цели войны достигнуты. Но будет ли Россия отомщена, ведь Запад не пострадает при любом исходе битвы за Донбасс. Война привела к невиднным со Второй мировой воный страданисям в Украине. Россия теряет военный потенциал и несет огромные потери в живой силе. Страдает, безусловно, и Беларусь. Последствия развязанной Россией войны будут ощущаться много десятилетй в наших странах.

Теперь началась, вероятно, финальная стадия войны, в которой решится будущее Укараины, России и Беларуси.