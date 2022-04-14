Война перекинулась на территорию России

Представители РФ начинают подтверждать, что боевые действия перекинулись на территорию России. Обстрелам подвергаются как скопления военной техники, так и населенные пункты на территории РФ.

Одним из первых в РФ почувствовал на себе «прелести» развязанной Россией войны областной центр Белгород. 1 апреля 2022 года в результате авианалета была взорвана городская нефтебаза. Несколько часов горели нефтепродукты. В городе началась паника.

Отметим, что официально Украина не подтвердила и не опровергла причастность к аваиаудару по объекту в Белгороде. РФ и не обвиняет Украину в этом инциденте. Стороны молчат.

14 апреля появилась информация, что по территории Климовского района Брянской области РФ со стороны Украины производились залпы. Детали произошедшего сообщил местный губернатор Александр Богомаз. В своем телеграмм-канале он подтвердил факт обстрела. Сообщается, что пострадали 7 человек и 2 жилых дома.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — заявил чиновник.

В тот же день Александр Богомаз заявил уже о 100 пострадавших домах.

«Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью, и около 100 домам нанесён ущерб различной степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

13 апреля обстрелу подвергся пограничный пункт Новые Юрковичи, что на границе Беларуси, Украины и России.