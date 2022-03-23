«Россия близка к полному поражению». Фрэнсис Фукуяма рассказал о том, какие последствия для мира принесет победа Украины в войне

Известный американский политолог и философ Френсис Фукуяма дал прогноз последствий для России после ее вторжения в Украину.



Эти 12 пунктов опубликовал онлайн-журнал American Purpose.

1. Полное поражение России в Украине все ближе. Россию подвело планирование. Они базировались на ошибочном представлении, что украинцы их ждут, а украинская армия разбежится после первых авиаударов. Российские солдаты вместо сухпайка везли с собой парадную форму. Теперь Путин бросил на Украину все свои силы — у него нет больших резервов, которые можно было задействовать в бою. Российские войска забуксовали под разными украинскими городами, им не хватает обеспечения, а украинцы бьют их то здесь, то там.

2. Крах российской армии может быть внезапным и катастрофическим, война не обязательно затянется. В полевых условиях армия достигнет точки, когда у нее не останется ни ресурсов, ни дороги для отступления, и желания воевать не останется. Что-то такое уже происходит на севере Украины; дела русских на юге идут лучше, но и там им не устоять, если группировки на севере будут разбиты.

3. До момента, когда российская армия зашатается, дипломатическое решение конфликта невозможно. Компромисс, приемлемый как для России, так и для Украины, вряд ли возможен, учитывая, сколько потерь они понесли.

4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить плохих или трусливых игроков.

5. Оба решения администрации Байдена — не закрывать небо над Украиной и не передавать ей польские «МиГи» — были правильными. Они сохранили холодный ум в это очень эмоциональное время. Лучше, чтобы украинцы победили россиян самостоятельно, чтобы у Москвы не было шанса оправдаться, что на них напало НАТО, и чтобы не произошло лишней эскалации. Польские «МиГи» не очень помогли бы украинцам. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, лекарств, средств связи, а также обмен разведданными. Я думаю, что украинцы уже имеют доступ к данным разведок НАТО.

6. Украина платит очень большую цену, это правда. Но больше всего вреда наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни «МиГи», ни бесполетная зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит кровопролитие — это поражение сухопутных частей российской армии.

7. Путин не переживет поражения в Украине. Его поддерживают, так как считают сильным лидером; что от него останется, когда станет ясна его некомпетентность?

8. Вторжение нанесло страшный удар по популистам во всем мире, по всем тем, кто симпатизировал Путину — по Маттео Сальвини, по Жаиру Болсонару, Марин Ле Пен, Виктору Орбану и, конечно, по Дональду Трампу. Развязывание войны показало, к чему доводит авторитаризм.

9. Эта война, в определенной степени, — хорошая наука для Китая. Как и Россия, Китай в течение последнего десятилетия наращивал якобы высокотехнологичные военные силы, но эти силы не имеют реального боевого опыта. Китайская авиация, наверное, повторит печальный пример российской, у которой также нет опыта сложных операций в воздухе. Будем надеяться, что руководство Китая не будет таким оторванным от действительности, как кремлевское, если встанет вопрос отношений с Тайванем.

10. Надеемся, что Тайвань сам поймет, что нужно готовиться к борьбе, как украинцы готовились, и возобновит призыв на военную службу.

11. Турецкие дроны «Байрактар» стали бестселлерами.

12. Поражение России сделает возможным «воскресение свободы», больше можно не переживать по поводу отступления демократии в мире. Дух 1989-го жив и будет жить, и все благодаря отваге украинцев.

