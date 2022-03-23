В Беларуси скоростной поезд безнес-класса врезался в прицеп с навозом

Власть
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Пресс-служба БЖД сообщила, что в 17.59 поезд региональных линий бизнесс-класса Могилев—Минск на перегоне Руденск-Михановичи, недалеко от остановки Зазерка протаранил тракторный прицеп на регулируемом железнодорожном переезде. В первом вагоне поезда были выбиты стекла.

В Беларуси скоростной поезд безнес-класса врезался в прицеп с навозом

Пассажиров стали развозить автобусами.

В результате ЧП были серьезно повреждены опоры электрообеспечения железной дороги.

Власти утверждают, что никто не пострадал.

На месте аварии ведутся ремонтные работы, сообщает незапрещенный телеграм-канал.

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