Российскую армию могут спасти только шаманы?

Кара-оол Допчун-оол, называющий себя «верховным шаманом России», поблагодарил российских шаманов за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военных. Об этом сообщает портал rcitt.by со ссылкой на российское государственное агентство РИА-Новости.

«Шаманы великой родной нашей России, вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, чтобы они неуязвимы были для пуль и для опасности», – приводятся его слова на странице сектанта.

Сообщается что так называемые камлания, были проведены 9 октября в 9 часов утра по московскому времени в защиту земли, людей и Отечества, для поднятия и укрепления духа воинов и достижения победы над всеми врагами России. В нем приняли участие шаманы из Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Тувы и Хакасии.

Напомним, что российские военные три дня назад нанесли ракетные удары по Киеву и всей территории Украины. От рук российских карателей погибли десятки мирных жителей. Точное число погибших и пострадавших украинцев постоянно уточняется.

Террористическая атака на мирные города Украины готовилась несколько недель. Предлогом для ракетного удара стал подрыв Крымского моста. Кремль уничтожает мирное население Украины на фоне серии неудачи российских военных на поле боя.

Читайте также: Дмитрий Сухинин: «Белый шум» и путешествие за границы Северного полярного круга