В Минске обвалилась часть моста на Немиге — видео

Беларусь
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В Минске в  ночь на субботу произошло обрушение пешеходной части путепровода через улицу Немига, пострадавших нет.

Предварительная версия обрушения — усталость конструкций, вызванная работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Из-за обрушения перекрыто движение транспорта и часть пешеходных путей вблизи станции метро «Немига». Общественный транспорт пустили в объезд. На месте обрушения работают следователи.

«Сейчас производится демонтаж обрушившейся крайней левой части. В ближайшее время приступим к демонтажу путепровода»,- сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Кроме того, идет работа по установлению того, кто проводил экспертизу износа конструкций, а также давал заключение об их пригодности к эксплуатации.

Путепровод над улицей Немига в начале проспекта Победителей построен в 1962 году. В 2017 году на мостовом сооружении выполняли косметический ремонт, меняли покрытие тротуаров и ограждающих конструкций, гранитную облицовку труб.

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Минск немига обрушение части моста
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