Мирным жителям «напомнили про окопы». Под Витебском прошли учения с привлечением гражданских военнообязанных лиц

На полигоне Лосвидо завершились бригадные тактические учения 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. Об этом сообщает Минобороны.

Впервые в учениях приняли участие гражданские лица. Сотни военнообязанных “выдернули” с гражданки и “поставили в строй”. Среди “задержанных” строители, айтишники, бухгалтеры, юристы и другие. Как сообщается, все они прибыли на военные сборы, чтобы “укрепить безопасность страны”.

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Призываемых в строй готовят к высокоманевренным боям, то есть к лобовым столкновениям с бронетехникой и пехотой противника.

Сообщается, что военнообязанным напомнили что такое окоп, как он оборудуется. Также изучили устройство блиндажей.

Командир инженерно-саперного взвода Роман Сепов обнадежил зрителей “Воен ТВ”, сообщив, что “чем больше район будет оборудован в инженерном плане, тем больше будет шансов выжить”.

В заключении учений отработали “мясную атаку”, когда солдаты в лоб штурмуют укрепления противника. Данную тактику с огромными потерями уже 8 месяцев используют россияне в районе славного украинского города Бахмута.

По легенде нынешних учений, противник хорошо вооружен и обладает широким перечнем средств разведки от всевидящих американских спутников до дронов, что оставляет неопытным солдатам мало шансов на выживание.

Военнообязанные будут отбывать повинность в течение двух недель.

Напомним, что во многих районах Беларуси недавно прошли “внезапные” “плановые” мобилизационные сборы. Военнообязанных ночью забирали из квартир, а днем отлавливали по месту работы.