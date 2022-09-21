Стартовал новый этап могилизации населения России. В топку пойдут мужчины до 35 лет

Путин официально дал отмашку массовой мобилизации в России. Молодых мужчин до 35 лет «загребут» в армию и кинут на войну в Украине.

В российских СМИ появилась первая информация, как будет проходить мобилизация. Весь процесс этого этапа мобилизации будет разделен на четыре стадии. В первую очередь призовут молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу либо утративших право на отсрочку. Когда призывной фонд данной возрастной группы закончится, организатору возьмутся за оставшихся.

Министр обороны РФ заявил, что в его распоряжении 25 миллионов россиян призывного возраста.

Всего, по словам министра, сейчас отправлены на войну будут 300 000 граждан России. Сергей Шойгу уверяет, что «широкозахватный комбайн» мобилизации «чтобы всех захватить быстро» пока запускать не планируется.

«Эта работа будет проводиться планово. Здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — заявил распорядитель человеческих судеб Шойгу.

Он подчеркнул, что новобранцы будут отправлены прямо на фронт.

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более 1000 км. Естественно то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация», — заявил Шойгу.

Тем самым, министр войны признал неспособность регулярной армии России и полицейских сил Росгвардии контролировать те небольшие территории, которые России удалось занять за почти 7 месяцев бессмысленного кровопролития. Выходит, что для того, чтобы власть не проиграла в бессмысленной войне и смола удержать захваченные территории под контролем, нужна новая кровь граждан. Очевидно, что увеличение масштаба войны вызовет новый виток обострения в зоне боевых действий. На этом фоне резко увеличивается риск втягивания беларусов в войну.

Фото Сергея Бобылева / ТАСС