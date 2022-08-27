Лукашенко пообещал нанести ядерный удар по Западу в случае серьезной провокации против Беларуси

Армия
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26 августа Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что Беларусь готова нанести ядерный удар по центрам принятия решений на Западе.

«Не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем… Должен честно сказать, что на настоящий момент… они не нагнетают обстановку на границе… Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя», — заявил Лукашенко.

Он не уточнил, что именно будет расценено как серьезная провокация. При этом добавил, что «если они начнут создавать проблемы — ответ будет мгновенным».

По словам Лукашенко, имеющиеся на Западе вооружения «их не спасут«.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — сказал Александр Лукашенко.

Дальше он напомнил о разговоре с Путиным о том, что будут переоборудованы беларуские самолеты Су для возможности нести ядерное оружие.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — заявил Лукашенко.

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