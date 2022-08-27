Лукашенко пообещал нанести ядерный удар по Западу в случае серьезной провокации против Беларуси

26 августа Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что Беларусь готова нанести ядерный удар по центрам принятия решений на Западе.

«Не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем… Должен честно сказать, что на настоящий момент… они не нагнетают обстановку на границе… Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя», — заявил Лукашенко.

Он не уточнил, что именно будет расценено как серьезная провокация. При этом добавил, что «если они начнут создавать проблемы — ответ будет мгновенным».

По словам Лукашенко, имеющиеся на Западе вооружения «их не спасут«.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — сказал Александр Лукашенко.

Дальше он напомнил о разговоре с Путиным о том, что будут переоборудованы беларуские самолеты Су для возможности нести ядерное оружие.