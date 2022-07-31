Яндекс надеется вывести часть активов из России, чтобы не забрали все

Все равно заберут

Совсем недавно «Витебский Курьер» писал о борьбе Яндекса со свободой слова и исходом из компании сотрудников по политическим мотивам. Этому предшествовали серьезные финансовые проблемы компании. Яндекс официально предупредил о возможном дефолте. В июне генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза из-за поддержки вторжения России в Украину. После этого Волож покинул все официальные посты в компании. Совет директоров Яндекса заявил о своем разочаровании решением Евросоюза.

«Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза», — говорится в официальном сообщении компании Яндекс.

Напомним, что компания Яндекс, ведет агрессивную пропаганду российского военного вторжения, блокирует независимые СМИ, так компания отключила все свободные СМИ Беларуси от трансляции в Яндекс.Новости. В распоряжении редакции «Витебского Курьера» есть список отключенных медиа Беларуси, это несколько десятков сайтов, в том числе и наше издание. При этом руководство «самой инновационной компании» Яндекс считает, что Евросоюз должен их не наказывать, а хвалить.

«Вместо того, чтобы вводить санкции против Аркадия, его следовало бы похвалить за создание с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе» — говорится в заявлении Совета директоров Яндекса.

Нет больше такой компании, ее «доедают» хищники, стоящие у руля в России. Появилась информация, проливающая свет на состояние. Оказалось, что все еще хуже. Яндекс просто не сможет сохраниться как компания. Часть активов планируется вывести из страны. Остальные активы крупнейшего в РФ технологического бизнеса будут разделены между сами знаете кем. В первых рядах бенефициаров передела частной собственности занимает место известный чиновник — глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

О планах русского распила Яндекса рассказал непосредственно Аркадий Волож, которому принадлежит контрольный пакет как минимум. Он готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу. В итоге произойдет смена акционеров. Волож сможет управлять частью выведенных за рубеж активов как независимой компанией.

Еще в июне Волож начал переговоры о том, чтобы выделить ряд бизнесов из Яндекса и самостоятельно развивать их за рубежом. Все последние месяцы в компании шла дискуссия, возможно ли это осуществить в условиях изоляции России. Речь идет о нескольких проектах – беспилотники, облака, Яндекс.Практикум. Возможно, список проектов пополнят Карты и Навигатор.

Вопрос, кто будет контролировать Яндекс в России дальше, пока не решен, но, если сделка по передаче прав на развитие части проектов за рубежом состоится, Волож лишится контроля над оставшимся бизнесом. Кому достанется контроль догадаться несложно. К реализации планов передела подключился Алексей Кудрин, который войдет в управление российского Яндекса. Такова судьба каждого успешного бизнеса в России. Как и во времена военного коммунизма «народные представители» все «отымут» и присвоят. Остается только посочувствовать таким ребятам как Аркадий Волож, которые родились не в той стране. Такие люди России не нужны.