Что произошло с Яндексом? Он утонул

Яндекс. Что начальство скажет, то и найдётся

Успехи компании Яндекс остаются в прошлом. Сейчас компания переживает времена позора и приближающегося краха. Недавно Яндекс предупредил акционеров об угрозе дефолта компании. А после этого начались новые проблемы. В связи с войной, а также ущемлением прав и свобод населения из России массово уезжают айтишники, предприниматели и основатели стартапов. Россия стала невыносимым местом для создания и ведения современного технологического бизнеса и вообще опасным местом для жизни.

Компания «Яндекс» также пострадала от волны массовых увольнений. По репутации компании наносятся все новые удары. Взять, например, уход по политическим мотивам нескольких топовых сотрудников.

Среди них руководитель проектов в «Яндексе» Антонина Самсонова, которая покинула компанию в знак протеста против того, что российская армия обстреливает города Украины и убивает мирных жителей, а «Яндекс» замалчивает эту информацию.

«В связи с тем, что «Яндекс» не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей, прошу уволить меня по собственному желанию. Действия компании я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах», — написала она в социальных сетях.

«Яндекс» — ключевой элемент в сокрытии информации о войне

Еще одним ударом по компании Яндекса стало заявление главы сервиса «Яндекс.Новости» Льва Гершензона. Он написал: «Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах».

Гершензон сделал очень смелое заявление, назвав компанию «Яндекс» ключевым элементом в сокрытии информации о войне. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете», — заявил Лев Гершензон. За такое заявление в России даже не судят, просто убирают. Поэтому все, что остается смелым и честным патриотам — уезжать из обезумевшей страны, которая развязала варварскую войну, и население которой радостно поддерживает кровопролитие в Украине. Яндекс присоединился к клубу душителей беларуских медиа Решением компании Яндекс было отключение всех беларуских сайтов, «запрещенных» Мининформом РБ, от трансляции новостей на платформе «Яндекс.Новости». «Витебский Курьер» получил такое уведомление и был также отключен. При этом, никаких нарушений со стороны нашего издания «Яндекс» не зафиксировал, предупреждений не было. Думаем, что остальные СМИ также соблюдали лицензию Яндекс.Новости и законодательство РФ, где находится головной офис компании «Яндекс». Очевидно, что это политический заказ Кремля.

Напомним, что без малого два года «Витебский Курьер» остается заблокированным режимом РБ. Однако Яндекс не исключал ресурс из трансляции. Примечательно, что новый запретительный указ появился вскоре после начала российского военного вторжения в Украину. И, что особенно удивительно, так это то, что компания Яндекс, будучи российским юридическим лицом, немедленно приступила к исполнению указа Лукашенко. «Вот что делает крест животворящий!». Или раздался звонок из Кремля?

В списке отключенных Яндексом несколько десятков беларуских сайтов, заслуживающих доверия СМИ, признанных таковыми Яндексом и читателями. В распоряжении редакции «Витебский Курьер» есть «черный список» беларуских СМИ, которым хотят окончательно закрыть рот. Это черное пятно на репутации Яндекса. Таким образом, Яндекс нанес удар по беларуским свободным СМИ. Теперь повестка Беларуси больше не фигурирует в Яндексе. Ресурс «Яндекс.Новости» «очистился» от всего беларуского. Это еще один эпизод борьбы с беларуским словом, беларуским языком, беларуской культурой, беларуской мыслью и беларуской национальной государственностью. Все беларуские свободные СМИ признаны Москвой «вражескими» и запрещены.

Яндекс.Цензура

В компании «Яндекс» объясняют свою борьбу со свободой слова «ключевыми приоритетами». Что это за приоритеты, догадаться несложно. Кремль щедро платит за пропаганду русского шовинизма, межнациональной и межрелигиозной ненависти, жестокости, ксенофобии и захватнических имперских войн. Российская пропаганда пытается вызвать ненависть населения ко всем народам, в первую очередь народам цивилизованной Европы. В списке «врагов» также США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны. Конечно, воевать с сильным державами Россия не способна, но «щеки раздувать» — любимое занятие престарелых диктаторов.

Однако, сколько веревочке не виться… диктатуры нестабильны и недолговечны. Но компания «Яндекс» делает последнюю ставку именно на коллаборацию с дискредитировавшим себя режимом Путина.

В марте «Медуза» рассказала о «белом списке» СМИ, новости которых отображаются на главной странице «Яндекса». По словам источников в ИТ-компании, этот список из 15 изданий существует как минимум с 2019 года. В него входят, например, официальные информационные агентства, и издания, принадлежащие путинским олигархам, такие как «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК и некоторые другие. Собеседники «Медузы» говорят, что перечень разрешённых СМИ ввели по согласованию с властями.Директор «Яндекса» по взаимодействию с разработчиками Сергея Бережного официально признал эти факты.

Примечательно, что «белый список» и «черный список» были установлены специальными законами как в России, так и в Беларуси (указом). И произошло это практически одновременно.

Представитель Яндекса посетовал в интервью на то, что компания действует под давлением.

«Если бы «Яндекс» устроил демарш, «всё бы очень быстро закончилось», говорит Бережной. Компания бы перестала существовать в том виде, в котором её сегодня знают: «попилили бы по кускам и разослали бы в мало-мальски приемлемые места», — заявил Сергей Бережной.

В принципе, это все что нужно знать о положении бизнеса и конституционной законностью в России.

Конечно, это многое объясняет, но не снимает с Яндекса ответственности за коллаборационизм и сращивание с преступным синдикатом, который ошибочно именуют российским государством.