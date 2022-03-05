Яндекс предупредил акционеров об угрозе дефолта компании

3 марта компания Яндекс предупредила своих акционеров о риске дефолта, который возникнет, если держатели ее облигаций воспользуются правом потребовать погашения бумаг на сумму $1,25 млрд. Эту сумму выплатить компания не сможет.

«Если компании не позволят распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний в пользу нашей голландской материнской компании, у Яндекса не будет достаточно ресурсов для погашения большей части облигаций», – говорится в сообщении компании.

В настоящее время Яндекс анализирует новые правила экспортного контроля и тесно сотрудничает с поставщиками. Ни одна из компаний группы Яндекса не работает в оборонном, аэрокосмическом или морском секторах, на которые были направлены действия санкций.

Эксперты отмечают, что Яндекс является ключевой технологической компанией России и тесно сотрудничает с российским государством. В связи с этим Яндекс может стать мишенью. В компании прекрасно понимают к чему это приведет.

В Яндекса считают, что в случае продолжительной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых в бизнесе или предложениях, если не будут найдены альтернативные источники, деятельность компании может со временем существенно пострадать.

По состоянию на 28 февраля 2022 года у Яндекса были остатки денежных средств в долларах США и евро на сумму около $615 млн. Из них примерно $370 млн находится за пределами России. Остальная часть остатков (примерно 47 млрд рублей) хранится на счетах в российских рублях, которые стремительно обесцениваются.

Напомним, торги ценными бумагами Яндекса на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ были приостановлены 28 февраля. В числе прочих компаний Яндекс может оказаться в черном списке в самое ближайшее время. Дефолт компании может привести к цепной реакции в технологическом, финансовом и транспортном секторах России.

Фото носит иллюстративный характер