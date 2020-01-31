В Витебске бастовали водители сервиса «Яндекс.Такси»

Вчера десятки водителей, которые работают в системе «Яндекс.Такси» в Витебске, провели стихийную забастовку.
В микрорайон Билево на парковку возле магазина «Евроопт» съехались десятки автомобилей, брендированных символикой сервиса «Яндекс.Такси».
Водители возмущались низким уровнем оплаты труда и требовали улучшения условий. Среди основных требований уменьшение комиссии системы в пользу таксистов, увеличение стоимости минимальной поездки и возврат бонусной системы.
По мнению экспертов рынка, сервис «Яндекс.Такси» удерживает оплату труда таксистов на определенном уровне, что может приводить к ухудшению качества сервиса.
По мнению экспертов рынка, сервис «Яндекс.Такси» удерживает оплату труда таксистов на определенном уровне, что может приводить к ухудшению качества сервиса.
Таксист Сергей рассказал «Витебскому Курьеру», что «если работать шесть дней в неделю по 12 часов, то реально за месяц получить на руки 600 — 700 рублей». Чтобы заработать на жизнь таксисты вынуждены работают по 10-12 часов в сутки, что может быть небезопасно как для самих водителей, так и для их пассажиров. Известны случаи гибели таксистов из-за крайней степени усталости.