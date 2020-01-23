Пьяный таксист плясал на капоте. Ревность и алкоголь ударили в голову

После ссоры с женой пьяный таксист выместил злость на стоявший неподалеку автомобиль Renault Sandero. Подозреваемый запрыгнул на капот, разбил ногами лобовое стекло, после чего снял регистрационные знаки и скрылся. «Оршанского мстителя» нашли после изучения записей с камер наблюдения. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель. А на преступление его толкнули ревность и алкоголь.

Пьяный погромщик официально женат, однако вместе с супругой не проживает. Прежде чем совершить варварский поступок, пьяный таксист позвонил супруге чтобы добиться с ней встречи, но получила мотивированный отказ. Пьяный муж заподозрил обман и в порыве негодования выместил злость на ближайшем автомобиле. В результате проверки выяснилось, что владельцем пострадавшего автомобиля является пенсионер, рассказали в Оршанском РУВД.

Действиям хулигана дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хулиганство.