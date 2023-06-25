Бандоформирование ЧВК «Вагнер» будет переброшено в Беларусь

Тг-каналы пишут, что Евгений Пригожин переедет в Беларусь вместе с бандформированием ЧВК “Вагнер”, которое якобы вчера устроило вооруженный мятеж против Кремля.

Группировка “предателей родины” будет переведена на юг Беларуси — к границе с Украиной. Формально — чтобы охранять границу. Но де факто вагнеровцы будут создавать угрозу для Украины. Резко возрастает риск пригожинских провокаций и полномасштабного втягивания Беларуси в войну. Повторное вторжение в Украину с территории Беларуси становится весьма вероятным. Таким образом, данная переброска боевиков выгодна Москве, которая могла для этого пойти на инсценировку мятежа.

Якобы ЧВК “Вагнер” договорился о пребывании в Беларуси лично с Александром Лукашенко. Сообщается, что переговоры прошли 24 июня.

Напомним, что вчера Владимир Путин объявил Пригожина и группировку ЧВК “Вагнер” предателями и изменниками. Путин отдал приказ на их уничтожение. ЧВК “Вагнер” беспрепятственно доехали до подмосковья, захватив попутно три областных центра. А спустя всего несколько часов Пригожин внезапно прекратил свой марш на Москву. В то же время Путин немедленно отказался от своих претензий, фактически аннулировал свои “приказы”. Путин согласился на свободный уход группировки предателей в Беларусь. Также власти обещали прекратить уголовное дело в отношении мятежников.

Спектакль окончился, но переворот силовиков продолжается. Ситуация резко изменилась. Для Беларуси угрозы нарастают. Наша страна стремительно теряет свою независимость. Объединенный Переходный кабинет Беларуси призвал к выходу из союзов с Россией и полному выводу российских войск. Вместо этого происходит обратное: в Беларусь будет переброшено незаконное военное формирование ЧВК “Вагнер”, которое только что едва не захватило власть в России. Армии профессиональных убийц, насильников и маньяков не составит никакого труда захватить власть в Беларуси. Единственная причина, по которой Лукашенко мог согласиться на их переброску в Беларусь, заключается в том, что у него нет власти отказаться от этого предложения.