По законам зоны Пригожин стал опущенным «фуфлыжником», хуже «петуха». Он перестал «воевать за справедливость» против воров и жуликов, олигархов и генералов — «предателей русского народа»

Не получилось из Евгения Пригожина героя. Его жидкий стул забрызгал пол России. А мы-то думали… мужик сказал, мужик сделал… Пожалуй, миллиарды людей сегодня наивно понадеялись чудо. После событий предыдущих суток, сложилось ложное ощущение, что в России нашелся человек, которые решил бросить вызов “гитлеру наших дней”. Но, увы, Россия опять потеряла надежду и погружается во мрак безысходности. Россия, безусловно, проиграла и понесет тяжелые потери из-за того, что “уважаемый человек”, на которого многие понадеялись оказался человеком никчемным, полным чмом.

Россияне переживают разочарование, ведь для них все худшее, что связано с режимом Путина, будет продолжаться: гробы, безбожная коррупция военных и чиновников, вранье пропаганды, оболванивание населения призрачными мифами о величии. Яд ненависти, беззаконие, нищета и многое другое. Все будет продолжаться благодаря не состоявшемуся освободителю – Пригожину. Несчастный бросил «воевать за справедливость» против воров и жуликов, олигархов и «генералов-предателей» и душителей русского народа. Перемалывание России (а вместе с ней и Беларуси) на жерновах истории будет продолжаться многие-многие годы. Просвета в России точно не будет.

Ну, а что вы хотели от такой мразоты, героизма, служения своему народу!? Кто-то ошибочно наделил Пригожина героическими чертами. Некоторые аналитики его уже даже сравнивали с предводителями больших народных восстаний. В нем видели борца против угнетателей за свободу народа, за справедливость, за правду. Но эти этические понятия оказались абсолютно чужды черной душе наёмника и террориста. Вор остается вором, убийца не перестанет убивать, пока его не остановят, мошенник, который вертел сотнями миллиардов денег обманутых налогоплательщиков, продолжит реализовывать свои “схемы”. Пригожин проливал реки крови безвинных людей в Африке и в Украине. Он с удовольствием менял жизни россиян на деньги. Он упивался своей славой, созданной на костях соотечественников. Ну, он просто не способен на мужественные поступки. У него даже физически не могло возникнуть высоких порывов. Отъявленный негодяй тупо оказался сам собой. Это просто и очевидно.

Теперь Пригожин не просто убегает из своей страны, он убегает с великим позором. Дважды герой России покидает свой народ наедине со своими несчастьями. Псеводогерой так и не стал заступником народа, как обещал, не стал освободителем от ига жестокой диктатуры. Сладкие песни пел, но не вернул народу свой должок. По понятиям зоны, где он “родился” и “вырос”, Пригожин является “фуфлыжником”, то есть человеком, который не способен вернуть свой долг или не выполнил обещание, которое дал. “Фуфлыжник” хуже петуха. Такой человек становится кем-то вроде прокаженного, изгоя, перед которым закрыты все двери, от которого отворачиваются абсолютно все. Ирония в том, что с “опущенным” Пригожиным нашел язык только один человек – Александр Лукашенко, такой же отверженный и прокаженный. Моральный урод Пригожин, которому в России никто больше не пожмет руку, внезапно стал другом Лукашенко. Армия насильников и убийц Пригожина теперь сделает своей территорией нашу, истерзанную репрессиями, страну. Это плохая новость, но что это, если не знак Судьбы. Мы с трудом переживали лукашенсковскую “стабильность”, а теперь к нам придет пригожинская “стабильность”. Два рускомирских маньяка будут рубить беларусам головы топорами, если, конечно, это будет им позволено. И если вдруг кто-то еще не научился отличать добро то абсолютного лютого зла, то настает в Беларуси время, когда все максимально прояснится. Зло объединяется. Скоро все станет предельно очевидно для всех. Вечером 24 июня стало известно, что Александр Лукашенко договорился с Пригожиным, что тот “уйдет в Беларусь“. Это «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации» для Путина и гарантиями безопасности для “вагнеровцев» со стороны Лукашенко. А что это будет означать для Беларуси, скоро узнаем. Сдается, тандем “опущенных” людоедов будет теперь наводить шорох в нашей стране. “Праздник к нам приходит”… Вы готовы?!