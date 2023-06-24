В России начался вооруженный мятеж. Армия наёмников Пригожина захватила Ростов-на-Дону, ВВС бомбит свой город

На улицах Ростова-на-Дону появились колонны бронетехники ЧВК «Вагнер» и примкнувших к ним подразделений российской армии.

На некоторых улицах была слышна стрельба и взрывы.

Авиация России атаковала колонны ЧВК «Вагнер». Ответным огнем был сбит штурмовой вертолет. Об этом заявил предводитель мятежа Евгений Пригожин.

Областной город стал плацдармом для наступления армии зеков на Москву. О своем намерении захватить столицу Пригожин заявил накануне.

Он назвал наступление на Москву “Маршем справедливости”.

В Москве по тревоге подняты ОМОН и СОБР, введен план “Крепость”. Красная площадь полностью оцеплена.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС