«Сейчас решается судьба нашей страны». Объединенный Переходный кабинет Беларуси призвал к выходу из союзов с Россией и выводу российских войск

Объединенный Переходный кабинет под руководством Светланы Тихановской в ходе экстренного заседания 24 июня принял жесткое заявление.

ОПК заявил о том, что все решения Лукашенко и его правительства не имеют никакой юридической силы. “Кабинет, созданный избранной президенткой Светланой Тихановской, как единственная легитимная власть в Беларуси, берет на себя ответственность за судьбу Беларуси и белорусского народа”.

“Сейчас решается судьба нашей страны. Стоит вопрос существования нашего государства. Только от нас с вами зависит сможем ли мы освободиться от имперского гнета России и построить свободное независимое государство Республику Беларусь”, — говорится в заявлении АПК.

ОПК заявил о том, что денонсирует договоры о создании Союзного государства Беларуси и России, объявляет о выходе Республики Беларусь из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Кабинет считает недопустимым участие белорусских военных в вооруженном конфликте в России.

“В этой связи требуем от Государственного пограничного комитета Республики Беларусь немедленно закрыть границу между Беларусью и Россией, от Министерства обороны Республики Беларусь – обеспечить вывод российских войск из Беларуси, прекратить подготовку к размещению ядерного оружия на территории Беларуси”, — говорится в заявлении.

Напомним, что Светлана Тихановская и командир полка Калиновского сделали заявление о ситуации.

Также с заявлением к белорусским военным обратился Валерий Сахащик, он призвал военных Беларуси объединиться в связи с военным мятежом в России.

Объединенный Переходный кабинет создал оперативно-ситуационный штаб.

Приоритетом сейчас ОПК называет поддержку Украины в войне. Также кабинет “призывает национально-ориентированные силы Беларуси поддержать данное решение и присоединиться к оперативно-ситуационному штабу” и к плану “Перамога”.