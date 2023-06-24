Валерий Сахащик призвал военных Беларуси объединиться в связи с военным мятежом в России

Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам обороны и безопасности Беларуси Валерий Сахащик обратился к беларуским военным на фоне военного мятежа в России.

— День в Ростове выдался интересным. Все мыслящие люди понимали, что Российская Федерация, построенная на лжи, коррупции и беззаконии рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса.

Мы не знаем достоверно, что будет завтра. Возможно, Пригожин победит, мобилизует половину населения России и забросает Украину пушечным мясом. А может быть, понимая, что в Украине у неё нет шансов, повернёт свои силы на Беларусь, чтобы на этой волне набрать политические очки… И мы должны решать, что делать дальше, причём решать быстро.

Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем всё. И само название Республика Беларусь останется только в книжках.

Я хочу обратиться в первую очередь к беларуским военным. Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию. Сейчас спасём родину, всё остальное — потом.

Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Бреста и других воинских частей, настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим! — заключает Сахащик.