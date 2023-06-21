Валерий Сахащик призвал российских военных добровольно покинуть Беларусь

Руководитель Департамента национальной безопасности в составе Объединенного переходного кабинета Валерий Сахащик обратился к военнослужащим Беларуси и России. Он также опубликовал в своем телеграм-канале фото военнослужащих беларуской десантно-штурмовой роты, которая принимает участие в войне против российских захватчиков в составе ВСУ.

Легендарный бывший командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к беларуским и российским военнослужащим.

“По инициативе Департамента национальной безопасности под руководством Валерия Сахащика, офицерами Вооруженных Сил и спецподразделений, патриотами свободной, демократической Беларуси было создано новое формирование – 1-я отдельная десантно-штурмовая рота, входящая в состав десантно-штурмовых войск Украины. Наше подразделение уже второй месяц выполняет боевые задачи на одном из самых тяжелых участков фронта на юго-востоке Украины и получает боевой опыт, необходимый для создания новой, высокотехнологичной и высокоэффективной беларуской армии”, – говорится в сообщении.

Обращаясь к беларуским военным, Сахащик напомнил им о присяге и воинском долге по защите беларуского народа. Он подчеркнул, что беларусы остаются единым народом и нам нечего делить.

“Мы, воины, приняли присягу, чтобы обеспечить безопасность нашего народа, защищать его от врагов, проливающих кровь беларусов и лишающих их свободы. Давайте помнить о нашей присяге и исполнять свой воинский долг!” – заявил Валерий Сахащик.

Руководитель Департамента национальной безопасности также назвал находящихся в Беларуси российских военнослужащих оккупантами. По его словам, вскоре им будет предложено вернуться в Россию.

“Никто не звал вас на нашу Родину. Любые договоренности с уже давно незаконной беларуской властью не стоят даже той бумаги, на которой они написаны. Вы такие же оккупанты, как и ваши соотечественники, присутствующие в Украине. Вскоре мы предложим вам покинуть территорию Республики Беларусь и вернуться в Россию, и когда этот момент настанет, в ваших интересах будет сделать это добровольно”, – добавил Сахащик.

Напомним, что впервые информация о новом добровольческом подразделении в составе Вооруженных сил Украины появилась в начале июня.