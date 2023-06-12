Бывший командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик воюет в Украине в составе беларуской десантно-штурмовой роты ВСУ

Представитель по обороне и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета (ОПК) Валерий Сахащик выполняет боевые задачи на Донецком направлении в Украине. Он воюет в составе беларуской десантно-штурмовой роты, сообщает ОПК.

Легендарный командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады заявил о создании беларуской десантно-штурмовой роты в составе ВСУ. По словам Валерия Сахащика, рота выполняет боевые задачи второй месяц.

Читайте также:

Михалок жёстко обратился к беларуским десантникам

Первый в Беларуси отряд «народного ополчения» сформировали на границе с Россией — фото