Бывший командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик воюет в Украине в составе беларуской десантно-штурмовой роты ВСУ

Армия
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Представитель по обороне и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета (ОПК) Валерий Сахащик выполняет боевые задачи на Донецком направлении в Украине. Он воюет в составе беларуской десантно-штурмовой роты, сообщает ОПК.

Легендарный командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады заявил о создании беларуской десантно-штурмовой роты в составе ВСУ. По словам Валерия Сахащика, рота выполняет боевые задачи второй месяц.

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Валерий Сахащик независимость патриотизм Украина
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