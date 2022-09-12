Первый в Беларуси отряд «народного ополчения» сформировали на границе с Россией — фото

В Беларуси появился первый отряд народного ополчения. Как пишет районная газета «Родная ніва», такой отряд сформирован в агрогородке Любжа Климовичского района Могилевской области.

11 сентября в местном сельском клубе с «ополченцами» провел встречу начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Матиевич.

Напомним, что решение создать в Беларуси «народное ополчение» в конце мая озвучил Александр Лукашенко. Работа над соответствующей законодательной базой еще на завершена, а первый отряд «ополченцев» уже сформирован, в него записались 22 человека.

Стоит отметить, что Климовичский район граничит с Россией, на территорию которой уже перекинулась война. Почти ежедневно в российских городах происходят взрывы ракет. Это только начало большой войны в регионе, которую развязала империя Путина.