Первый в Беларуси отряд «народного ополчения» сформировали на границе с Россией — фото

Армия
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В Беларуси появился первый отряд народного ополчения. Как пишет районная газета «Родная ніва», такой отряд сформирован в агрогородке Любжа Климовичского района Могилевской области.

11 сентября в местном сельском клубе с «ополченцами» провел встречу начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Матиевич.

Напомним, что решение создать в Беларуси «народное ополчение» в конце мая озвучил Александр Лукашенко. Работа над соответствующей законодательной базой еще на завершена, а первый отряд «ополченцев» уже сформирован, в него записались 22 человека.

Стоит отметить, что Климовичский район граничит с Россией, на территорию которой уже перекинулась война. Почти ежедневно в российских городах происходят взрывы ракет. Это только начало большой войны в регионе, которую развязала империя Путина.

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