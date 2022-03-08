Михалок жёстко обратился к беларуским десантникам

Война
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В ответ на обращение бывшего командира 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика известный музыкант, лидер групп «Ляпис 98» и BRUTTO Сергей Михалок призвал беларуских военных не воевать против Украины.

В своем видеообращении он упрекнул беларуских военных в том, что они не защитили страну и без единого выстрела позволили «Путину привести свою орду в Беларусь«.

Музыкант вспомнил своего отца, офицера, которому было бы стыдно за то, что с его родной Беларуси убивают украинцев.

По его словам, из беларуских городов летят ракеты по братской Украине. Под обстрелами гибнут мирные украинцы.

На своей странице в Facebook певец опубликовал видео, в котором также говорит о своем отце, который был офицером и служил на границе с Украиной. По его словам, если бы тот видел, как сейчас с Беларуси «по-братски» обстреливают дружественную страну, то он бы не позволил «случиться такому позору«, даже ценой своей жизни.

«Вы умеете только разгонять бабушек и ребят, которые не умеют себя защищать», — сказал Сергей Михалок.

Он рассказал что ждет беларуских военных в случае если они вторгнутся в Украину.

«Здесь, в Украине, вы столкнетесь с такими, бл*ть, настоящими защитниками, что аху**те. Трус, трус, беларус. путину продался. Как увидел украинца — сразу обосрался. Так и будет!«, — высказался Михалок.

Видео содержит слова «французского языка», 18+

Витебские десантники десантники Сергей Михалок
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