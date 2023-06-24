Светлана Тихановская и командир “калиновцев” обратились к белорусам

Армия
Автор Опубликовано

На фоне событий в России, где бывший друг Путина Евгений Пригожин при помощи своего ЧВК “Вагнер” поднял мятеж, к белорусам, а прежде всего — армии, силовикам и чиновникам — обратилась лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

“Я хочу призвать белорусских дипломатов, чиновников и силовиков помнить, что у нас — белорусов — свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин — не друзья Беларуси, и вы не должны выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну. Как эта ситуация повлияет на Беларусь — зависит только от нас с вами”, — сказала Тихановская.

Главной задачей сейчас Тихановской считает сохранение безопасности и суверенитета Беларуси. Также она отдельно обратилась к белорусским военным и заявила:

“Сейчас лучший шанс выгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет пропущен, Россия сделает с нами так же, как с Украиной”.

Читайте также: 

«Решается судьба России». Путин назвал Пригожина предателем и отдал приказ о его уничтожении

Лукашенко о ситуации в Польше: они хотели у нас мятеж устроить, а получили сами

Валерий Сахащик призвал военных Беларуси объединиться в связи с военным мятежом в России

home армия война
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.