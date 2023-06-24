Светлана Тихановская и командир “калиновцев” обратились к белорусам

На фоне событий в России, где бывший друг Путина Евгений Пригожин при помощи своего ЧВК “Вагнер” поднял мятеж, к белорусам, а прежде всего — армии, силовикам и чиновникам — обратилась лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

“Я хочу призвать белорусских дипломатов, чиновников и силовиков помнить, что у нас — белорусов — свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин — не друзья Беларуси, и вы не должны выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну. Как эта ситуация повлияет на Беларусь — зависит только от нас с вами”, — сказала Тихановская.

Главной задачей сейчас Тихановской считает сохранение безопасности и суверенитета Беларуси. Также она отдельно обратилась к белорусским военным и заявила:

“Сейчас лучший шанс выгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет пропущен, Россия сделает с нами так же, как с Украиной”.