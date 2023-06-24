«Решается судьба России». Путин назвал Пригожина предателем и отдал приказ о его уничтожении

Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что сейчас решается судьба России и назвал любые действия, способствующие «расколу», «отступничеством» от народа. Оно было адресовано «гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам».

“Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Это битва, когда решается судьба нашего народа. Требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа”, – заявил он.

Он сделал отсылку к Первой мировой войне, заявив, что не даст “этому повториться” и назвав происходящее “предательством”.

“От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии и гражданской войны русские убивали русских, братья братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства”, – сказал он.

Предательство кругом…

“А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы. Ваши герои, которые освобождали Соледар, Артемовск города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали. Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийственной к поражению в конечном итоге и к капитуляции”, – считает он.

По его мнению, “любая внутренняя смута” является “смертельной угрозой для государственности”. Он пообещал отреагировать жестко.

“И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове на Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан”, – пообещал он.

“Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор, прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы бережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания станем еще сильнее”, – подытожил Путин.

Напомним, сегодня ночью подразделения ЧВК “Вагнер” вошли в Ростов-на-Дону и захватили штаб Южного военного округа и военные объекты. Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле его бойцов. Он заявлял, что они собираются идти на Москву. Режим контртеррористической операции введен в Москве, Московской и Воронежской области.