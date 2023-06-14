Лукашенко: «Под миллион человек погибнет сразу», «бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки»

Армия
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Александр Лукашенко заявил, что мощность ракет и бомб, которые Россия ввезла в Беларусь, в три раза больше, чем у примененных при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

«Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее»,— сообщил Александр Лукашенко в интервью «Россия-1». «Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, а это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу»,— добавил он.

Лукашенко не видит проблемы в том, чтобы согласовать «нанесение какого-то там удара»

По словам Александра Лукашенко, согласовать применение ядерного оружия с Владимиром Путиным пройдет легко и просто. «Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил — я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема — согласовать нанесение какого-то там удара»,— сказал господин Лукашенко. Ранее он говорил, что применение такого оружия возможно только при нападении на Беларусь.

Российское ядерное оружие будет официально размещено в Беларуси 7–8 июля. О размещении в нашей стране российского ядерного оружия сообщил Владимир Путин 25 марта.

После распада СССР Беларусь была восьмой страной в мире по числу ядерных боеголовок (1120 единиц). В 1990-х Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и передала боеголовки на хранение России. 27 февраля 2022 года в Беларуси прошел “референдум”, по итогам которого указание на безъядерный статус государства было исключено из Конституции. Беларусь фактически стала одним из ключевых противников США и других стран блока НАТО.

Лукашенко пообещал нанести ядерный удар по Западу в случае серьезной провокации против Беларуси

Александр Лукашенко государственный терроризм ядерная война
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