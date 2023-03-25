В Беларуси будет размещено ядерное оружие

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, об этом заявил Владимир Путин.

Международный военные преступник заявил, что строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) будет закончено 1 июля.

Путин напомнил о том, что Лукашенко давно просит разместить на территории страны российское ядерное оружие. Предлогом для размещения ядерных ракет в Беларуси стало заявление Великобритании о поставках Украине вооружения с обедненным ураном.

“Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белаусии российское тактическое ядерное оружие”, – сказал Путин в интервью.

Напомним, что Лукашенко неоднократно обещал нанести ядерный удар по Западу. Многие аналитики отмечают, что Кремль не решится нанести ядерный удар по Украине со своей территории. Для этого есть Лукашенко и “беларуская армия”. В своем интервью Путин подчеркнул, что обслуживающий персонал ракетной базы будет беларуский. Таким образом, Путин как бы пытается заблаговременно снять с себя ответственность за любые запуски ракет с ядерными боеголовками с территории Беларуси.

Провокация с ядерным оружием закончиться катастрофой

Военные эксперты отмечают, что ядерное оружие – это самая больная тема для стран Запада. Игры с ядерным оружием для режима РБ могут закончиться весьма плачевно, считают военные аналитики. Во-первых потому что все российские объекты на территории Беларуси являются легальной военной целью для Украины, ведь с территории нашей страны летели ракеты, разрушающие города Украины и убивающие украинцев. Режим Лукашенко открыто спонсирует войну, поставляя военную технику и боеприпасы российской армии. Во-вторых нельзя сбрасывать со счетов блок НАТО. Североатлантический альянс в ответ может предпринять действенные меры, направленные на ликвидацию военного потенциала агрессивного террористического режима. Беларуский персонал военных объектов тогда ничто не спасет.

Напомним, что российская армия уже однажды сталкивалась с армией США. Бой под Хашамом в Сирии они не забудут никогда. Тогда был полностью уничтожен большой отряд российской террористической группировки “Вагнер”. Погибло несколько сотен россиян. Теперь Кремль подвергает дополнительному риску Беларусь, и пытается еще больше вовлечь нашу страну в войну против Украины. Для беларуского народа последствия могут быть катастрофическими.